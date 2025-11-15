Синнер – самый молодой теннисист, дошедший до финалов всех «Больших шлемов» и итогового турнира в одном сезоне
Вторая ракетка мира Янник Синнер стал первым финалистом итогового турнира, обыграв Алекса де Минаура – 7:5, 6:2.
Синнер стал третьим игроком с 1970 года, который в одном сезоне дошел до финала всех четырех турниров «Большого шлема» и итогового турнира. Ранее это удавалось Роджеру Федереру (2006-07) и Новаку Джоковичу (2015, 2023). Итальянец – самый молодой среди них.
Также Синнер присоединился к группе теннисистов, выходивших минимум в три финала итогового подряд. В этот список входят Джокович, Федерер, Борис Беккер, Иван Лендл, Джон Макинрой и Илие Настасе.
Кроме того, Синнер стал третьим игроком моложе 25 лет, которому удалось выйти в три или более финала итогового подряд – после Лендла и Федерера.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости