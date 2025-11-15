Синнер о том, что не играл три месяца из-за дисквалификации: «Независимо от того, как начинался год, он получился отличным»

Янник Синнер: я больше не думаю о дисквалификации.

Вторая ракетка мира Янник Синнер заявил, что отпустил ситуацию с трехмесячной дисквалификацией за нарушение антидопинговых правил.

Напомним, итальянца по соглашению с WADA отстранили на срок с 9 февраля по 4 мая за две положительные пробы на клостебол, которые он сдал в марте 2024-го.

«Я больше не думаю об этом перерыве. Независимо от того, как начинался год, он получился отличным. Даже несмотря на то, что я сыграл немного турниров, я почти всегда доходил до финала (на 10 турнирах из 12 – Спортс’’).

Все происходит неслучайно: в Париже я проиграл так, как проиграл, но, возможно, именно поэтому смог выиграть «Уимблдон ». В Шанхае все сложилось так, как сложилось , и, может быть, именно поэтому мне удалось выдать такую серию».

Синнер не проигрывает 14 матчей подряд. Он выиграл турниры в Вене и Париже и дошел до финала итогового.

