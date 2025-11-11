  • Спортс
  • Оже-Альяссим о травме икроножной мышцы: «Ничего опасного, особо не переживаю. Буду готовиться к следующему матчу»
2

Оже-Альяссим о травме икроножной мышцы: «Ничего опасного, особо не переживаю. Буду готовиться к следующему матчу»

Травма Оже-Альяссима оказалась несерьезной .

Феликс Оже-Альяссим прокомментировал поражение от Янника Синнера на старте итогового турнира – 5:7, 1:6.

Во втором сете канадец дважды брал медицинский тайм-аут из-за проблем с икроножной мышцей.

– Он очень сложный соперник где угодно, а здесь – тем более. Он ни на секунду не сбавил обороты, играл на максимуме от первого до последнего мяча. Уверен, что на этом турнире нет соперника сложнее. Поздравляю его.

– Насколько серьезно вас беспокоит икроножная мышца? Первый сет был отличным, потом что-то явно произошло. Случалось ли подобное с вами раньше? Это опасно? 

– Нет, ничего опасного. Я особо не переживаю. Он замечательный игрок, и когда соперник просто лучше тебя, нужно это признать. Сегодня он был сильнее. Буду готовиться к следующему матчу – особых переживаний нет. Спасибо.

– Если бы не медицинский перерыв, насколько долго вы могли бы продолжать борьбу? И связан ли ваш отказ от выступления в Меце с этой травмой? 

– Нет, я уже говорил, что снялся с турнира в Меце по другой причине. А матч был хорошим до самого конца. И, как я уже говорил, беспокойства нет.

– Вы – один из немногих, кто выходит против Синнера без страха. У многих сейчас ощущение, что они заранее смиряются с поражением. Но у вас такого не было, особенно в первом сете. Когда в последний раз вы вообще испытывали страх, выходя на корт?

– Если честно – никогда. В конце концов, мы не на войну идем. Нужно мыслить шире.

Для меня матч – это битва в теннисном смысле. Я очень сконцентрирован и мотивирован. Никогда не боялся отдельных матчей – дело в другом: на таком уровне нужно быть дисциплинированным и точным с первого же мяча.

Мы уже несколько раз играли в этом году, я знал, чего ждать. Когда играешь против топов, нужно быть безупречным – вот и все, – сказал Оже-Альяссим на пресс-конференции.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
