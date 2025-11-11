Синнер одержал 11-ю победу подряд
Янник Синнер одержал победу на старте итогового турнира.
В первом раунде итогового турнира вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 6:1. Во втором сете канадец дважды брал медицинский тайм-аут из-за проблем с икроножной мышцей.
Янник одержал 11-ю победу подряд – он не проигрывает со старта турнира в Вене.
Кроме того, итальянец победил соперника из первой десятки 55-й раз в карьере и 15-й в сезоне. Он обошел Карлоса Алькараса (14) по этому показателю.
В целом Синнер одержал 54-ю победу в этом году. Его баланс – 54:6. Янник выиграл 68 из последних 74 матчей.
Дальше в группе ему предстоит встретится с Беном Шелтоном и Александром Зверевым.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости