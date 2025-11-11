1

Синнер одержал 11-ю победу подряд

Янник Синнер одержал победу на старте итогового турнира.

В первом раунде итогового турнира вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 6:1. Во втором сете канадец дважды брал медицинский тайм-аут из-за проблем с икроножной мышцей.

Янник одержал 11-ю победу подряд – он не проигрывает со старта турнира в Вене.

Кроме того, итальянец победил соперника из первой десятки 55-й раз в карьере и 15-й в сезоне. Он обошел Карлоса Алькараса (14) по этому показателю.

В целом Синнер одержал 54-ю победу в этом году. Его баланс – 54:6. Янник выиграл 68 из последних 74 матчей.

Дальше в группе ему предстоит встретится с Беном Шелтоном и Александром Зверевым.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoЯнник Синнер
logoATP Finals
logoФеликс Оже-Альяссим
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Итоговый турнир ATP. 1-й тур. Синнер обыграл Оже-Альяссима, Музетти уступил Фрицу
вчера, 21:24
Два болельщика умерли на итоговом турнире ATP
вчера, 20:07
Онс Жабер ждет ребенка
вчера, 19:27Фото
Фриц об игре с Алькарасом: «На Кубке Лэйвера мне удавалось диктовать темп игры»
вчера, 18:44
Корда сделал предложение дочери Павла Недведа
вчера, 17:56Фото
Кейхилл о том, что Синнер пропустит Кубок Дэвиса: «Это было осознанное решение – мы думаем не о сиюминутных результатах, а о том, где он будет через 3–4 года»
вчера, 17:25
Оже-Альяссим на вопрос, смотрел ли он турнир в Афинах: «Я старался избегать стресса»
вчера, 16:10
Джокович дал интервью Пирсу Моргану
вчера, 15:47Фото
Фриц прервал серию из трех поражений от Музетти
вчера, 15:16
Кузнецова после победы Рыбакиной на итоговом: «Горько осознавать, что такая спортсменка выступает под другим флагом»
вчера, 13:34
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас, Синнер и другие лучшие теннисисты мира соревнуются в Турине. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Бублику вручили футболку «Ювентуса»
9 ноября, 14:34Видео
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38