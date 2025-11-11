Синнер одержал 11-ю победу подряд

Янник Синнер одержал победу на старте итогового турнира.

В первом раунде итогового турнира вторая ракетка мира Янник Синнер обыграл Феликса Оже-Альяссима со счетом 7:5, 6:1. Во втором сете канадец дважды брал медицинский тайм-аут из-за проблем с икроножной мышцей.

Янник одержал 11-ю победу подряд – он не проигрывает со старта турнира в Вене.

Кроме того, итальянец победил соперника из первой десятки 55-й раз в карьере и 15-й в сезоне. Он обошел Карлоса Алькараса (14) по этому показателю.

В целом Синнер одержал 54-ю победу в этом году. Его баланс – 54:6. Янник выиграл 68 из последних 74 матчей.

Дальше в группе ему предстоит встретится с Беном Шелтоном и Александром Зверевым .