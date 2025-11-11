  • Спортс
  • Синнер о травме Оже-Альяссима: «Желаю ему как можно скорее восстановиться. Мы все хотим, чтобы он вернулся к стопроцентной готовности»
1

Синнер о травме Оже-Альяссима: «Желаю ему как можно скорее восстановиться. Мы все хотим, чтобы он вернулся к стопроцентной готовности»

Синнер пожелал Оже-Альяссиму скорейшего восстановления после их матча в Турине.

Янник Синнер прокомментировал победу над Феликсом Оже-Альяссимом на старте итогового турнира в Турине. Итальянец выиграл со счетом 7:5, 6:1. 

Во втором сете канадец дважды брал медицинский тайм-аут из-за проблем с икроножной мышцей.

– Янник, как вы оцените матч?

– Это был очень тяжелый матч вплоть до счета 6:5. У меня были моменты, когда можно было сделать брейк, но он подавал действительно здорово. Я лишь один раз ошибся на приеме – такое бывает. Он играл очень агрессивно, и я рад, что смог пройти это непростое испытание. В таком формате первая победа особенно важна, так что я очень доволен. Посмотрим, что будет дальше. Также надеюсь, что у Феликса ничего серьезного – желаю ему как можно скорее восстановиться. Мы все хотим, чтобы он вернулся к стопроцентной готовности.

– Насколько было сложно оставаться в матче ментально?

– Нужно сохранять стабильность и баланс как в игровом, так и в психологическом плане. Формат немного отличается, но в то же время дает преимущества, если правильно ими пользоваться. Даже если не хочется выигрывать [из-за травмы соперника], если шанс появляется, нужно его использовать. Когда ведешь по сетам и видишь, что соперник испытывает проблемы, ситуация меняется – особенно когда играешь против такого мощного подающего, как Феликс, в закрытом помещении. Нужно быть очень аккуратным. Но, как я уже сказал, это неприятно. У Феликса в последнее время было много тяжелых травм. Мы все желаем ему только добра, – сказал Синнер в интервью на корте.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
