Андрей Рублев: «В этом году на «Уимблдоне» поймал ощущение, что я топ-игрок. На тренировках никогда не видел от себя такого уровня»

Андрей Рублев назвал матч, который хотел бы переиграть в сезоне-2025.

16-я ракетка мира Андрей Рублев назвал самый успешный отрезок этого сезона.

– Андрей, как часто в этом сезоне ты ловил ощущение, что ты топ-игрок?

– На «Уимблдоне» поймал, кстати. Когда приехал в первую неделю тренировочную в Лондоне, уже стал понимать, что у меня классный уровень, классно тренируюсь. На тренировках я вообще такого уровня от себя никогда не видел. Единственное — надеялся, что хоть чуть-чуть из этого перейдёт в матчи. И в итоге получилось, да, сыграть достаточно хорошо. Ну как хорошо? До 1/8 финала дошёл, до этого достаточно уверенно обыгрывал ребят. И неплохой матч сыграл с Алькарасом. Учитывая всё это, это была позитивная такая неделя.

– Соответственно, это и самый успешный отрезок прошедшего сезона для тебя, да?

– Ну, наверное, в плане каких-то чувств, как мне нравилось, как я играю и так далее, да.

– Какой матч в этом сезоне ты хотел бы переиграть?

– Пусть будет финал Гамбурга [против Флавио Коболли]. Там откровенно меня переклинило (Рублев проиграл 2:6, 4:6 – Спортс’’). Там я сам проиграл. Меня конкретно переклинило в финале Гамбурга. Пусть он будет в этом сезоне. Остальные все турниры — либо не хватало уровня, либо ещё чего-то, а там конкретно меня переклинило, – сказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
