Бублик проиграл 222-й ракетке мира и не смог выйти в четвертьфинал в Меце
Александр Бублик проиграл 222-й ракетке мира на турнире в Меце.
Александр Бублик проиграл 222-й ракетке Виталию Сачко во втором круге турнира в Меце – 5:7, 6:3, 5:7.
Украинец провел восьмой в карьере матч против соперника из топ-50 и второй раз одержал победу. В матчах с топ-100 его баланс 8:23.
В четвертьфинале Сачко сыграет с Клеманом Табуром, которому уступил в финале квалификации.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
