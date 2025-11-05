2

Бублик проиграл 222-й ракетке мира и не смог выйти в четвертьфинал в Меце

Александр Бублик проиграл 222-й ракетке мира на турнире в Меце.

Александр Бублик проиграл 222-й ракетке Виталию Сачко во втором круге турнира в Меце – 5:7, 6:3, 5:7.

Украинец провел восьмой в карьере матч против соперника из топ-50 и второй раз одержал победу. В матчах с топ-100 его баланс 8:23.

В четвертьфинале Сачко сыграет с Клеманом Табуром, которому уступил в финале квалификации.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
logoАлександр Бублик
Виталий Сачко
logoATP
logoMoselle Open
