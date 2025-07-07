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Рублев о психологических проблемах игроков: «Раньше все строилось на образе. Ты показывал, что идеален. Сейчас видно, что это не так»

Андрей Рублев рассказал о переменах в отношении к ментальному здоровью.

«У каждого свой путь. Это не имеет отношения к теннису. У всех есть свои проблемы. Неважно, ты спортсмен, предприниматель, офисный работник или журналист. У каждого есть личные трудности. У спортсменов просто есть платформа для выражения переживаний.

Поколение меняется. Раньше все строилось на образе. Ты показывал, что идеален, как пример для подражания. Все хотели быть такими. Идеальное фото, которого не существует. Сейчас, с соцсетями, все изменилось. Видно, что не все идеально. Спортсмены стали более открытыми в этом плане», – сказал Рублев на пресс-конференции.

Зверев в яме – на корте ему одиноко, в жизни ничего не радует

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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