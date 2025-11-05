Ирина Зверева: «Саша заболел диабетом очень рано – в четыре года. Тогда мы вставали каждую ночь, чтобы проверить сахар»

Мама Александра Зверева рассказала, как теннисист живет с диабетом.

«Я – Ирина Зверева, мама Александра Зверева. Обычно я зову его Сашей.

Жизнь с диабетом первого типа – это как пытаться удержать в воздухе шарик, не давая ему упасть. Саша заболел очень рано – в четыре года. Тогда контролировать уровень сахара в крови было очень, очень трудно. Сейчас, конечно, все стало гораздо проще, но тогда мы всей семьей жили этим. Мы были рядом с ним днем и ночью. В первые годы мы вставали каждую ночь – каждые три часа нужно было проверять сахар. Конечно, мой муж мне помогал: одну ночь он, другую я.

Эта болезнь заставила Сашу быстро повзрослеть. Он рано научился работать с цифрами, когда другие дети просто играли.

Я хочу сказать всем родителям, бабушкам, дедушкам и всем, кто поддерживает детей: да, эта болезнь может пугать. Но бояться не нужно. С диабетом можно жить полноценной жизнью и достигать всего, чего захочешь».