  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Ирина Зверева: «Саша заболел диабетом очень рано – в четыре года. Тогда мы вставали каждую ночь, чтобы проверить сахар»
0

Ирина Зверева: «Саша заболел диабетом очень рано – в четыре года. Тогда мы вставали каждую ночь, чтобы проверить сахар»

Мама Александра Зверева рассказала, как теннисист живет с диабетом.

Мама Александра Зверева рассказала, как теннисист живет с диабетом с четырехлетнего возраста.

«Я – Ирина Зверева, мама Александра Зверева. Обычно я зову его Сашей.

Жизнь с диабетом первого типа – это как пытаться удержать в воздухе шарик, не давая ему упасть. Саша заболел очень рано – в четыре года. Тогда контролировать уровень сахара в крови было очень, очень трудно. Сейчас, конечно, все стало гораздо проще, но тогда мы всей семьей жили этим. Мы были рядом с ним днем и ночью. В первые годы мы вставали каждую ночь – каждые три часа нужно было проверять сахар. Конечно, мой муж мне помогал: одну ночь он, другую я.

Эта болезнь заставила Сашу быстро повзрослеть. Он рано научился работать с цифрами, когда другие дети просто играли.

Я хочу сказать всем родителям, бабушкам, дедушкам и всем, кто поддерживает детей: да, эта болезнь может пугать. Но бояться не нужно. С диабетом можно жить полноценной жизнью и достигать всего, чего захочешь».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @MDT_Diabetes
logoАлександр Зверев
logoЗдоровье
logoATP
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Зверев о травме лодыжки: «Надеюсь, смогу сыграть на итоговом – даже если на уколах»
3 ноября, 10:15
Зверев о возвращении на топ-уровень: «Сейчас просто рад быть здоровым. Многие возрастные игроки меня поймут»
28 октября, 19:40
Главные новости
Мец (ATP). Бублик играет с Сачко, Берреттини встретится с Вукичем, Тьен, Сонего, Жаке вышли в 1/4 финала, Казо выбыл, Гастон снялся
15 минут назадLive
Алькарас прибыл в Турин
57 минут назадВидео
Итоговый турнир WTA. 3-й тур. Швентек играет с Анисимовой, Александрова уступила Рыбакиной
сегодня, 16:00Live
Рыбакина выиграла девятый матч подряд
сегодня, 15:55
Афины (ATP). Мюллер играет с Этчеверри, Музетти встретится с Вавринкой, Накашима – с Гироном, Джокович, Кецманович, Корда, Боржес вышли в 1/4 финала
сегодня, 14:20Live
Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал парного итогового
сегодня, 14:05
ATP представила новый логотип
сегодня, 13:58Фото
Итоговый турнир WTA. Пары. 3-й тур. Остапенко и Се сыграют с Мухаммед и Схюрс, Кудерметова и Мертенс вышли в полуфинал
сегодня, 13:50
Мирра Андреева, Дрэйпер, Меньшик сыграют на декабрьском выставочном турнире в Макао
сегодня, 12:56
Киз снялась с итогового из-за болезни, Александрова заменит ее в матче с Рыбакиной
сегодня, 12:01
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59