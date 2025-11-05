Рыбакина о серии из девяти побед подряд: «Последние матчи получаются очень хорошими. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе»
Елена Рыбакина оценила победу над Екатериной Александровой на итоговом турнире.
Елена Рыбакина поделилась эмоциями от победы над Екатериной Александровой на итоговом турнире WTA – 6:4, 6:4.
Казахстанка выиграла девятый матч подряд и прошла групповой этап без поражений.
«Было сложно, особенно во втором сете. Я вела в счете, но немного потеряла концентрацию. Екатерина – всегда непростая соперница, у нее мощная подача. Особенно в начале было тяжело принимать, так что я очень рада, что в итоге смогла выиграть в двух сетах.
Каждый раз, выходя на корт, конечно, хочется победить. Каждая победа добавляет уверенности. Сейчас я довольна своей игрой – последние матчи получаются очень хорошими. Надеюсь, смогу продолжить в том же духе», – сказала Рыбакина в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
