1

Андрей Рублев: «С Маратом Сафиным получаю больше удовольствия от тенниса»

Андрей Рублев подвел итоги сезона и оценил работу с Маратом Сафиным.

16-я ракетка мира Андрей Рублев подвел итоги сезона. В 2025-м он выиграл турнир ATP 500 в Дохе и дошел до второй недели на «Ролан Гаррос», «Уимблдоне» и US Open.

«Понятное дело, что, как и любому, наверное, человеку, кто занимается спортом, хочется показывать высокие результаты, хочется доходить до финальных стадий. И, понятное дело, в плане какого-то, наверное, результата этот сезон был не таким хорошим, как предыдущие. Поэтому если в плане результатов его отмечать, то он не был таким хорошим. Если говорить про [психологическое] состояние, то оно лучшее за все годы, что были до этого. Поэтому, в принципе, хорошо оцениваю этот год в любом случае».

Также он рассказал, что получает ли удовольствие от работы с Маратом Сафиным.

«Тренировочный процесс, слава богу, мне всегда доставлял удовольствие. Не нужно было заставлять себя, чтобы работать, не нужно было себя заставлять, чтобы приходить на тренировки каждый день. У меня, слава богу, как-то выработалась эта привычка. Неважно, какое состояние, неважно, сколько проблем, – выходить и работать уже как на автоматизме.

Наслаждения сейчас немного больше, потому что появился Марат с его видением. Плюс какие-то все равно я для себя подчеркиваю новые взгляды. И на тренировках это дает новые ощущения, новые эмоции. Поэтому я бы даже сказал, что тренировочный процесс сейчас стал приносить новое удовольствие», – сказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: ютуб-канал «Больше!»
logoАндрей Рублев
logoATP
logoМарат Сафин
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Рублев о слове, которое чаще всего звучит на тренировках с Сафиным: «Самое типичное – #####. Как к себе домой»
2 октября, 11:20
Шамиль Тарпищев: «Сафин дает Рублеву то, чего ему не хватает в технико-тактическом плане»
1 сентября, 16:22
Висенте о роли Сафина в команде Рублева: «Он выполняет сразу несколько функций»
22 августа, 15:24
Главные новости
Шнайдер о том, что поставила Сафина на первое место в топе сексуальных теннисистов: «В прайме вообще зачет»
2 минуты назад
Андрей Рублев: «В этом году на «Уимблдоне» поймал ощущение, что я топ-игрок. На тренировках никогда не видел от себя такого уровня»
45 минут назад
Шнайдер о сотрудничестве с Баиным: «Мне всегда хотелось попробовать с ним поработать. Он всех довел до очень хорошего результата»
сегодня, 08:27
Итоговый турнир WTA. 3-й тур. Кудерметова и Мертенс сыграют с Эррани и Паолини, Остапенко и Се – с Мухаммед и Схюрс
сегодня, 08:00
Итоговый турнир WTA. 3-й тур. Рыбакина сыграет с Киз, Швентек – с Анисимовой
сегодня, 07:49
Афины (ATP). Джокович, Корда, Боржес вышли в 1/4 финала
сегодня, 02:03
Шнайдер о паре с Миррой Андреевой: «Любим поприкалываться, поугорать, посплетничать. Мне кажется, у нас энергетика очень схожая»
сегодня, 07:27
Соболенко – первая теннисистка с 2013 года, выигравшая более 60 матчей за сезон в статусе первой ракетки мира
сегодня, 06:55
Мец (ATP). Казо играет с Норри, Сонего вышел в 1/4 финала
вчера, 20:30Live
Джокович о том, что он якобы сыграет на итоговом: «Не знаю, откуда у Бинаги эта информация. Я приму решение после турнира в Афинах»
вчера, 21:15
Ко всем новостям
Последние новости
Соболенко, Швентек и другие лучшие теннисистки мира соревнуются в Эр-Рияде. У кого больше шансов на победу? Выбирайте в Основе Finals
вчера, 06:00Тесты и игры
Дуэ пришел на финал «Мастерса» в Париже
2 ноября, 14:35Фото
Джокович сфотографировался с Роналду в Лиссабоне
21 октября, 15:13Фото
Даниил Медведев после выхода в 1/4 финала в Алматы: «Сравнил бы себя с «Ливерпулем» времен Клоппа»
16 октября, 13:49
Руне пришел на матч сборной Дании в отборе на ЧМ-2026
13 октября, 10:14Фото
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
12 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
12 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
29 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
4 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
17 июля, 09:59