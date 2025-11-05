Андрей Рублев: «С Маратом Сафиным получаю больше удовольствия от тенниса»

Андрей Рублев подвел итоги сезона и оценил работу с Маратом Сафиным.

16-я ракетка мира Андрей Рублев подвел итоги сезона. В 2025-м он выиграл турнир ATP 500 в Дохе и дошел до второй недели на «Ролан Гаррос », «Уимблдоне » и US Open .

«Понятное дело, что, как и любому, наверное, человеку, кто занимается спортом, хочется показывать высокие результаты, хочется доходить до финальных стадий. И, понятное дело, в плане какого-то, наверное, результата этот сезон был не таким хорошим, как предыдущие. Поэтому если в плане результатов его отмечать, то он не был таким хорошим. Если говорить про [психологическое] состояние, то оно лучшее за все годы, что были до этого. Поэтому, в принципе, хорошо оцениваю этот год в любом случае».

Также он рассказал, что получает ли удовольствие от работы с Маратом Сафиным .

«Тренировочный процесс, слава богу, мне всегда доставлял удовольствие. Не нужно было заставлять себя, чтобы работать, не нужно было себя заставлять, чтобы приходить на тренировки каждый день. У меня, слава богу, как-то выработалась эта привычка. Неважно, какое состояние, неважно, сколько проблем, – выходить и работать уже как на автоматизме.

Наслаждения сейчас немного больше, потому что появился Марат с его видением. Плюс какие-то все равно я для себя подчеркиваю новые взгляды. И на тренировках это дает новые ощущения, новые эмоции. Поэтому я бы даже сказал, что тренировочный процесс сейчас стал приносить новое удовольствие», – сказал Рублев в эфире «Больше! Лайв».