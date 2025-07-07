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Рублев о матче с Алькарасом: «Я позволил ему выиграть второй сет, не сделав ничего особенного. Это были только мои ошибки»

Андрей Рублев прокомментировал игру с Карлосом Алькарасом.

В четвертом круге «Уимблдона» Рублев уступил испанцу со счетом 7:6(5), 3:6, 4:6, 4:6.

«Это было тяжело. Полагаю, в этом и разница между топ-игроками и мной. Как только немного теряю концентрацию – проигрываю сет. Я позволил ему выиграть второй сет, не сделав ничего особенного. Это были только мои ошибки. Двойные, еще ошибки, одна за другой. Счет 5:3 получился из ниоткуда. Я хорошо играл, и у меня были свои шансы в третьем сете, но я не смог их реализовать.

В третьем сете я тоже потерял подачу по своей вине. Ментально я просел в третьем сете из-за того, что случилось во втором. Он почувствовал уверенность, а я – упадок сил. Он понял, что это его момент, и пошел за победой», – сказал Рублев на пресс-конференции.

Рублев и Алькарас – это разный класс. Объясним на одном розыгрыше

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’‘
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