  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Итоговый турнир ATP. Алькарас, Джокович и Фриц попали в одну группу, Синнер и Зверев – в другую
25

Итоговый турнир ATP. Алькарас, Джокович и Фриц попали в одну группу, Синнер и Зверев – в другую

Состоялась жеребьевка итогового турнира ATP.

В Турине прошла жеребьевка итогового турнира ATP.

Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур.

Группа Бьорна Борга: Янник Синнер, Александр Зверев, Бен Шелтон, Феликс Оже-Альяссим или Лоренцо Музетти.

Соревнования начнутся 9 ноября.

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
