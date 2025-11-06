Итоговый турнир ATP. Алькарас, Джокович и Фриц попали в одну группу, Синнер и Зверев – в другую
Состоялась жеребьевка итогового турнира ATP.
В Турине прошла жеребьевка итогового турнира ATP.
Группа Джимми Коннорса: Карлос Алькарас, Новак Джокович, Тэйлор Фриц, Алекс де Минаур.
Группа Бьорна Борга: Янник Синнер, Александр Зверев, Бен Шелтон, Феликс Оже-Альяссим или Лоренцо Музетти.
Соревнования начнутся 9 ноября.
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: atptour.com
