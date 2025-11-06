Музетти вышел в полуфинал в Афинах. Он в двух победах от квалификации на итоговый

Лоренцо Музетти продолжает борьбу за попадание на итоговый турнир ATP.

Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Александра Мюллера в четвертьфинале турнира в Афинах – 6:2, 6:4.

Итальянец седьмой раз в сезоне вышел в полуфинал ATP . Музетти продолжает борьбу за попадание на итоговый – он заберет последнюю путевку, если станет чемпионом.

Музетти, не бравший титулы с октября 2022-го, дальше сыграет с Себастьяном Кордой .