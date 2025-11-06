Музетти вышел в полуфинал в Афинах. Он в двух победах от квалификации на итоговый
Лоренцо Музетти продолжает борьбу за попадание на итоговый турнир ATP.
Девятая ракетка мира Лоренцо Музетти обыграл Александра Мюллера в четвертьфинале турнира в Афинах – 6:2, 6:4.
Итальянец седьмой раз в сезоне вышел в полуфинал ATP. Музетти продолжает борьбу за попадание на итоговый – он заберет последнюю путевку, если станет чемпионом.
Музетти, не бравший титулы с октября 2022-го, дальше сыграет с Себастьяном Кордой.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости