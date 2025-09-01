Шамиль Тарпищев: «Сафин дает Рублеву то, чего ему не хватает в технико-тактическом плане»

Шамиль Тарпищев высказался о сотрудничестве Андрея Рублева и Марата Сафина.

«Почему такой хороший альянс Рублева и Сафина – потому что для Рублева Сафин всегда был кумиром. А Сафин, как один из бывших лидеров в мировом теннисе, хорошо читает игру. Это то, чего не хватает Рублеву. Марат знает, в какой момент надо отпустить, когда пойти к сетке и обострить игру и так далее. То есть он дает Андрею то, чего тому не хватает в технико-тактическом плане. Сафин же не методолог, это не его. Его – это правильное внутреннее воспроизведение того, что надо сделать на корте. Это и называется хорошо читать игру».

