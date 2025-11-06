Швентек после вылета с итогового: «Единственное, что я могу изменить, – это играть меньше матчей и больше тренироваться»

Ига Швентек высказалась о вылете с итогового турнира.

Вторая ракетка мира Ига Швентек поделилась эмоциями после поражения от Аманды Анисимовой на итоговом турнире – 7:6(3), 4:6, 2:6.

«На самом деле мне не о чем жалеть, разве что об одном решении, когда я упустила подачу в третьем сете. Правда в том, что я сделала все, что могла. Я выложилась полностью и понимаю, что играла хорошо на этом турнире. С одной стороны, это успокаивает, а с другой – разочаровывает, потому что таких усилий уже недостаточно.

Единственное, что я действительно могу изменить, – это играть меньше матчей и больше тренироваться. Может быть, тогда я смогу выигрывать такие встречи.

Возможно, в стрессовых моментах я играю менее технично. Раньше я все равно могла выигрывать такие матчи, потому что другие девушки нервничали больше или играли хуже. Теперь они двигаются еще быстрее, и я даже не могу играть в тот стабильный теннис, который, как мне кажется, приносил победы в прошлых сезонах».

