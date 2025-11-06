Соболенко хочет пригласить Джоковича на матч с Кириосом: «Надеюсь, он будет в моей ложе, чтобы оказывать на Ника давление»
Арина Соболенко хочет пригласить Новака Джоковича на матч с Ником Кириосом.
Арина Соболенко рассчитывает, что Новак Джокович придет на «Битву полов» против Ника Кириоса.
«Очень надеюсь, что Новак будет в моей ложе в качестве тренера – просто чтобы оказывать на Ника дополнительное давление.
Я уже сообщила Кириосу: «Знаешь, Новак помогает мне с тактикой и со всем вообще». Он ответил: «Ну, со мной-то у него всегда были проблемы». На что я сказала: «Зато он всегда побеждал. Так что, возможно, и со мной тебе будет непросто».
Выставочный матч состоится 28 декабря в Дубае.
