Соболенко хочет пригласить Джоковича на матч с Кириосом: «Надеюсь, он будет в моей ложе, чтобы оказывать на Ника давление»

Арина Соболенко рассчитывает, что Новак Джокович придет на «Битву полов» против Ника Кириоса .

«Очень надеюсь, что Новак будет в моей ложе в качестве тренера – просто чтобы оказывать на Ника дополнительное давление.

Я уже сообщила Кириосу: «Знаешь, Новак помогает мне с тактикой и со всем вообще». Он ответил: «Ну, со мной-то у него всегда были проблемы». На что я сказала: «Зато он всегда побеждал. Так что, возможно, и со мной тебе будет непросто».

Выставочный матч состоится 28 декабря в Дубае.

