Рублев о слове, которое чаще всего звучит на тренировках с Сафиным: «Самое типичное – #####. Как к себе домой»

14-я ракетка мира Андрей Рублев рассказал, над чем сейчас работает в своей игре.

Россиянин ответил на вопросы «Больше!» перед стартом «Мастерса» в Шанхае.

– Побывали на твоей тренировке – сколько было огня, сколько эмоций, разговоров, ярких слов. [Назови] топ-3 слов, которые вы чаще использовали с Маратом [Сафиным] сегодня.

– Не знаю (улыбается). «Блин» другими словами. Наверное, да, самое типичное – #####. Как к себе домой (смеется). Дальше не знаю. Там в эти моменты отключаешься, оно само идет.

– Что меняется, когда матч начинается?

– Да много чего меняется. Сейчас меняем, чтобы не менялось (улыбается). Поэтому... Понятное дело, я не буду говорить, что конкретно происходит, но классика, когда на тренировках все по-одному складывается, выходишь играть на матч – и совсем все по-другому.

– Но это прямо цель, да? Чтобы стало больше похоже на тренировку по вайбу?

– Да нет, нет никакой цели. Просто делаем дело, и оно потихоньку меняется. Сейчас меняем игру, поэтому в таком каком-то переворотном моменте, не знаю. Что-то переключаю (смеется). Но сейчас мы в моменте, где все меняется в плане игры – посмотрим, что будет.

– Когда ты играешь с Кареном [Хачановым], опять же, вайб сильно отличается от того, когда ты играешь один. Может быть, ты там что-то новое о себе узнаешь, что хотел бы перенести?

– В одиночку? Отношение хотел бы свое перенести – то, как в паре получается с Кареном относиться, поддерживать, быть позитивным. Перенесем.

– Что конкретно?

– Да отношение просто в целом – нормальное отношение без ожиданий, без всего.

– К ошибкам?

– Да ко всему. К жизни.

В Шанхае Рублев начнет матчем против Йошихито Нишиоки.