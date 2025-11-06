2

Пегула вышла в полуфинал итогового, Соболенко и Гауфф разыграют выход из группы

Джессика Пегула вышла в полуфинал итогового турнира WTA.

Пятая ракетка мира Джессика Пегула обыграла Жасмин Паолини в третьем туре группового этапа WTA Finals – 6:2, 6:3.

Она одержала 53-ю победу в сезоне и первой вышла из группы Штеффи Граф. Еще одну путевку в плей-офф разыграют Арина Соболенко и Коко Гауфф.

Гауфф выйдет из группы, если выиграет в двух сетах. Соболенко для выхода в полуфинал достаточно взять сет.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
