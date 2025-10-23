ATP договорилась с Саудовской Аравией о проведении 10-го «Мастерса». Первый турнир пройдет уже в 2028 году

ATP официально договорилась о проведении «Мастерса» в Саудовской Аравии.

ATP и компания SURJ Sports Investment, входящая в Саудовский суверенный фонд (PIF), подписали соглашение о сотрудничестве.

Это первое расширение категории ATP 1000, и Саудовская Аравия станет десятым организатором «Мастерсов».

Первый турнир в Саудовской Аравии пройдет уже в январе или феврале 2028 года. Другие подробности объявят позднее.

Ранее PIF стал титульным спонсором рейтинга ATP, а также «Мастерсов» в Индиан-Уэллс, Майами и Мадриде. Кроме того, в Джидде проводится молодежный итоговый ATP, а в Эр-Рияде – итоговый турнир WTA.