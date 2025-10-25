  • Спортс
  • Зверев о «Мастерсе» в Саудовской Аравии: «С точки зрения политики обстановка не всегда была благоприятной, но они пытаются это изменить»
2

Александр Зверев прокомментировал появление «Мастерса» в Саудовской Арнавии.

Напомним, ранее стало известно, что его начнут проводить в 2028-м.

– Я состою в Совете игроков. Если они пообещают нам, что на деньги от десятого «Мастерса» они выкупят лицензии на турниры и таким образом сократят сезон, это будет отлично для нас, игроков. Если сезон станет короче на три-четыре недели и нам не надо будет играть до конца ноября или даже начала декабря, а только до середины ноября, то идея замечательная.

Если они ничего не сделают на эти деньги и просто добавят турнир, то история отличная, но для игроков бессмысленная для игроков топ-20. Надеюсь, мы на верном пути.

Касательно Саудовской Аравии – мне она нравится, получил огромное удовольствие от пребывания там. Эта страна многое делает для спорта, и это здорово видеть, но я хотел бы, и чтобы ATP сделала следующие шаги.

Может быть, стоит выкупить некоторые ATP 250, которые стоят в конце сезона, или реорганизовать их, чтобы как раз убрать три-четыре недели из сезона. Тогда межсезонье будет длиться не четыре недели, а, может быть, восемь. Это бы пошло на пользу всем топ-игрокам. Еще три недели предсезонки были бы просто фантастикой.

– Как вы думаете, может ли это быть небольшим шагом к тому, чтобы сделать страну более презентабельной?

– С точки зрения политики обстановка не всегда была благоприятной, но они пытаются это изменить. Три года назад я там не был, а в этом году приехал: мне показалось, что это почти что новая страна.

Я не политик. Если там будет «Мастерс», то я приму в нем участие. Турниры в Дубае и Дохе проводятся уже 30 лет,  и, по-моему, никаких проблем нет. Я могу говорить о том, в чем я разбираюсь – о теннисе.

Но ATP стоит начать использовать эти деньги, чтобы вернуть что-то игрокам.

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: Ubitennis
logoATP
Саудовская Аравия
logoАлександр Зверев
