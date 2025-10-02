  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Гауфф о письме организаторам ТБШ с требованием увеличить призовые: «Это впервые, когда мужчины и женщины из топ-10 сошлись в одной позиции»
1

Гауфф о письме организаторам ТБШ с требованием увеличить призовые: «Это впервые, когда мужчины и женщины из топ-10 сошлись в одной позиции»

Коко Гауфф рассказала, почему подписала письма с требованием увеличить призовые.

Напомним, в апреле представители топ-20 ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам «Больших шлемов» с требованием существенного увеличить призовые. 

В сентябре уже топ-10 отправили второе письмо с требованием увеличить долю доходов игроков – с нынешних 16% до 22% к 2030 году, а также предусмотреть ежегодные взносы на пенсии и медицинское обеспечение.

«Для меня это важно с точки зрения будущего нашего спорта, всей экосистемы. Как известно, «Шлемы» генерируют больше всего дохода. По крайней мере, исходя из статистики, что у нас есть, процент этих доходов, который идет на призовые, меньше, чем в WTA и ATP, хотя там доходы ниже.

Я считаю, что это важно для всей системы. Иногда люди думают только о призовых для чемпионов, но речь идет не только о них – деньги должны доходить и до квалифаеров.

Мы хотим, чтобы турниры больше инвестировали в тур в целом – не только в призовые, но и в благополучие игроков, чтобы это распространялось и на тех, кто ниже в рейтинге. Сейчас 200-я или 300-я ракетка мира с трудом сводят концы с концами. В других лигах такого нет, особенно с учетом доходов, которые приносит теннис.

Для меня это вопрос будущего спорта. Я не знаю, увижу ли я эти изменения во время своей карьеры, но хочу оставить теннис в лучшем состоянии. Все представители топ-10 согласны. Это впервые, когда и мужчины, и женщины из топ-10 подписали что-то вместе и сошлись в одной позиции. Это большой шаг.

Я знаю, что сейчас идут переговоры. Надеюсь, в ближайшем будущем мы придем к решению», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

«Мы указываем на незаконную систему, а исправлять – их задача». Чего хочет организация, подавшая в суд на теннисный тур?

Профсоюз Джоковича подал в суд на туры за нарушения прав игроков и картельный сговор. В чем суть претензий?

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
logoКоко Гауфф
деньги
logoUS Open
logoРолан Гаррос
logoWTA
logoAustralian Open
logoATP
logoУимблдон
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Джокович о guilty pleasure: «Я сладкоежка. У меня страсть к мороженому»
9 минут назад
Шанхай (ATP). Серундоло-младший играет с Бу, Алис, Табило, Казо, Бруксби, Комесанья вышли во 2-й круг, Опелка, Берреттини выбыли, Атман, Медьедович снялись
19сегодня, 13:51Live
Анисимова впервые сыграет на итоговом турнире WTA
5сегодня, 13:11
Джокович об участии в итоговом турнире ATP: «Я еще не уверен»
10сегодня, 13:00
Пекин (WTA). 1/4 финала. Анисимова обыграла Паолини, Гауфф – Лис
56сегодня, 12:58
Новак Джокович: «Я играю в теннис не только для того, чтобы выигрывать трофеи – есть и другие причины»
4сегодня, 12:44
Синнер о расписании тура: «Я не хочу ничего критиковать. Расписание такое, какое оно есть»
7сегодня, 11:37
Рублев о слове, которое чаще всего звучит на тренировках с Сафиным: «Самое типичное – #####. Как к себе домой»
13сегодня, 11:20
Фриц о самой большой покупке: «Мне было скучно, и я купил PlayStation»
1сегодня, 10:02
На «Мастерсе» в Шанхае установили терракотовую статую Синнера
4сегодня, 09:47Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото