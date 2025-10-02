Гауфф о письме организаторам ТБШ с требованием увеличить призовые: «Это впервые, когда мужчины и женщины из топ-10 сошлись в одной позиции»

Коко Гауфф рассказала, почему подписала письма с требованием увеличить призовые.

Напомним, в апреле представители топ-20 ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам «Больших шлемов» с требованием существенного увеличить призовые.

В сентябре уже топ-10 отправили второе письмо с требованием увеличить долю доходов игроков – с нынешних 16% до 22% к 2030 году, а также предусмотреть ежегодные взносы на пенсии и медицинское обеспечение.

«Для меня это важно с точки зрения будущего нашего спорта, всей экосистемы. Как известно, «Шлемы» генерируют больше всего дохода. По крайней мере, исходя из статистики, что у нас есть, процент этих доходов, который идет на призовые, меньше, чем в WTA и ATP, хотя там доходы ниже.

Я считаю, что это важно для всей системы. Иногда люди думают только о призовых для чемпионов, но речь идет не только о них – деньги должны доходить и до квалифаеров.

Мы хотим, чтобы турниры больше инвестировали в тур в целом – не только в призовые, но и в благополучие игроков, чтобы это распространялось и на тех, кто ниже в рейтинге. Сейчас 200-я или 300-я ракетка мира с трудом сводят концы с концами. В других лигах такого нет, особенно с учетом доходов, которые приносит теннис.

Для меня это вопрос будущего спорта. Я не знаю, увижу ли я эти изменения во время своей карьеры, но хочу оставить теннис в лучшем состоянии. Все представители топ-10 согласны. Это впервые, когда и мужчины, и женщины из топ-10 подписали что-то вместе и сошлись в одной позиции. Это большой шаг.

Я знаю, что сейчас идут переговоры. Надеюсь, в ближайшем будущем мы придем к решению», – сказала Гауфф на пресс-конференции.

