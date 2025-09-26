Гауфф о борьбе за увеличение призовых: «У топов больше влияния, мы стараемся этим пользоваться. Но главное – добиться изменений для всех игроков»

Коко Гауфф прокомментировала работу игроков над увеличением призовых на «Шлемах».

Напомним, в апреле представители ATP и WTA подписали и направили письмо организаторам Australian Open, «Ролан Гаррос», «Уимблдона» и US Open с требованием существенного увеличить призовые.

– На этой неделе вы вместе с другими топ-игроками продолжаете добиваться увеличения выплат от турниров «Большого шлема». Можете рассказать, на каком этапе процесс сейчас и как это может помочь игрокам?

– Это очень долгий процесс. У нас есть представитель. Я стараюсь давать комментарии после него, потому что на этой неделе было собрание, в котором я не участвовала – у меня была тренировка. Мне прислали краткий отчет. Так что я не скажу, что знаю все детали.

Все началось в Индиан-Уэллс, когда мы подписали письмо. Цель – увеличить процент призовых, но также улучшить условия не только для нас, но и для остальных игроков. Топ-10 подписали письмо как представители всего тура – условно топ-200 или топ-300.

К сожалению, такова реальность. У топов больше влияния, их голоса слышны сильнее. Мы стараемся этим пользоваться. Но главное – добиться изменений для всех игроков, а не только ради нас, – заявила Гауфф на пресс-конференции.