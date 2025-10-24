Димитров вернется в тур после травмы на «Мастерсе» в Париже. Он уже провел первую тренировку на арене «Ла Дефанс»
Григор Димитров прибыл в Париж и провел первую тренировку перед стартом турнира.
Болгарин не играл с начала июля. Он порвал грудную мышцу в матче четвертого круга «Уимблдона» против Янника Синнера.
В первом круге парижского «Мастерса» Димитров сыграет с Джованни Мпетши Перрикаром.
Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
