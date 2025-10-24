Париж (ATP). Алькарас попал в одну четверть с Вашеро и Риндеркнешем, Медведев – со Зверевым, Рублев – с Синнером

Опубликована сетка «Мастерса» в Париже, который пройдет с 27 октября по 2 ноября.

Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Кэмероном Норри или Себастьяном Баесом . В эту же четверть попали чемпион Шанхая Валентин Вашеро (WC) и финалист Артур Риндеркнеш (WC), а также Каспер Рууд (8).

Во второй четверти турнир начнут чемпион-2018 Карен Хачанов (10), который на старте сыграет с Бенжаменом Бонзи, и Тэйлор Фриц (4), который поборется с Теренсом Атманом или квалифаером.

Александр Бублик (13) встретится с Алексеем Попыриным .

В третьей четверти выступят Александр Зверев (3) и Даниил Медведев (11). Соперником россиянина станет Хауме Муньяр.

В нижней части сетки Янник Синнер (2) стартует матчем против Алекса Микельсена или Зизу Бергса , Андрей Рублев (12) – против квалифаера.

Полностью сетка здесь .