Париж (ATP). Алькарас попал в одну четверть с Вашеро и Риндеркнешем, Медведев – со Зверевым, Рублев – с Синнером
Опубликована сетка «Мастерса» в Париже, который пройдет с 27 октября по 2 ноября.
Карлос Алькарас (1) во втором круге встретится с Кэмероном Норри или Себастьяном Баесом. В эту же четверть попали чемпион Шанхая Валентин Вашеро (WC) и финалист Артур Риндеркнеш (WC), а также Каспер Рууд (8).
Во второй четверти турнир начнут чемпион-2018 Карен Хачанов (10), который на старте сыграет с Бенжаменом Бонзи, и Тэйлор Фриц (4), который поборется с Теренсом Атманом или квалифаером.
Александр Бублик (13) встретится с Алексеем Попыриным.
В третьей четверти выступят Александр Зверев (3) и Даниил Медведев (11). Соперником россиянина станет Хауме Муньяр.
В нижней части сетки Янник Синнер (2) стартует матчем против Алекса Микельсена или Зизу Бергса, Андрей Рублев (12) – против квалифаера.
Полностью сетка здесь.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: Спортс’‘
