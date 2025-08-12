Димитров официально снялся с US Open

21-я ракетка мира Григор Димитров пропустит US Open.

Ранее об этом сообщило издание TennisKafe со ссылкой на менеджера болгарина. Димитров продолжает восстанавливаться от травмы грудной мышцы, полученной в матче четвертого круга «Уимблдона» против Янника Синнера .

В основной сетке его заменит Алехандро Табило .

Турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября.

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу