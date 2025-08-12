Димитров официально снялся с US Open
21-я ракетка мира Григор Димитров пропустит US Open.
Ранее об этом сообщило издание TennisKafe со ссылкой на менеджера болгарина. Димитров продолжает восстанавливаться от травмы грудной мышцы, полученной в матче четвертого круга «Уимблдона» против Янника Синнера.
В основной сетке его заменит Алехандро Табило.
Турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября.
Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @EntryLists
