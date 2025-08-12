1

Димитров официально снялся с US Open

21-я ракетка мира Григор Димитров пропустит US Open.

Ранее об этом сообщило издание TennisKafe со ссылкой на менеджера болгарина. Димитров продолжает восстанавливаться от травмы грудной мышцы, полученной в матче четвертого круга «Уимблдона» против Янника Синнера.

В основной сетке его заменит Алехандро Табило.

Турнир пройдет с 24 августа по 7 сентября.

Несчастный Димитров обыгрывал Синнера 2:0 по сетам – и дернул мышцу

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: @EntryLists
logoUS Open
logoATP
logoГригор Димитров
logoАлехандро Табило
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Сегодня день рождения Стефаноса Циципаса
только что
Цинциннати (ATP). Рублев играет с Попыриным, Хачанов встретится с Бруксби, Алькарас – с Медьедовичем, Синнер, Фриц, Руне вышли в 4-й круг, Фонсека, Циципас выбыли
10319 минут назадLive
Цинциннати (WTA). Крейчикова играет с Йович, Кудерметова сыграет с Таусон, Гауфф – с Ястремской, Александрова, Калинская, Соболенко, Швентек вышли в 4-й круг
11221 минуту назадLive
Пегула раскритиковала организаторов обновленного микста на US Open: «Вы говорили с игроками? Вы спрашивали их мнение о том, как сделать формат лучше?»
243 минуты назад
Соболенко сравнялась с Азаренко по количеству недель в статусе первой ракетки мира
2сегодня, 13:32
Сегодня день рождения Пита Сампраса
2сегодня, 12:49
Шарапова – на предположение Роддика о том, что пик ее тенниса был на Australian Open-2008: «Хотелось бы возразить, но ты прав»
4сегодня, 12:17
Роддик о неудачах Медведева: «Сейчас переломный момент: это новая реальность или временный спад уверенности?»
20сегодня, 10:31
Соболенко о жаре в Цинциннати: «После матча 10 минут не хотела вылезать из холодной ванны»
1сегодня, 09:41
Евгений Кафельников: «Бублик поносил ATP 250, а сейчас сам выиграл два таких турнира. Если бы не они, он бы «Челленджеры» играл»
12сегодня, 08:50
Ко всем новостям
Последние новости
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
34 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото
Марракеш (ATP). Каррено-Буста, Карбаллес Баэна, Дардери, Делльен вышли во 2-й круг, Котов, Серундоло, Фоньини выбыли
42 апреля, 12:55
Экс-третья ракетка мира Надежда Петрова представит книгу о теннисе в «Лужниках»
51 апреля, 15:06Фото
Тарпищев нанес символический удар по мячу в матче РПЛ «Спартак» – «Зенит»
16 марта, 17:04Фото