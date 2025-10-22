Евгений Кафельников: «Не верю, что Медведев сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы на ТБШ»

Евгений Кафельников не верит, что Даниил Медведев еще выиграет ТБШ.

«Даниил завоевал титул, который, наверное, многие ждали. Включая его самого. Два года ничего не было и вот победа – это очень приятно. Я лично не очень верю, что он сможет вернуться на тот уровень, когда боролся за победы в турнирах «Большого шлема». Маловероятно это».

Также вице-президент ФТР оценил перспективы Медведева обойти его по титулам. У Кафельникова 26 титулов, у Медведева – 21.

«Мне, если честно, фиолетово. Ну если обгонит – на здоровье. Я об этом не думаю. На этой и следующей неделе крупные турниры. Посмотрим, как Даниил там выступит. После этого можно будет делать выводы, что победа в Алматы означала», – цитирует Тарпищева ТАСС.

