Шамиль Тарпищев: «Медведев последние недели шел по восходящей и должен был выигрывать уже в Шанхае»

1

Шамиль Тарпищев высказался о победе Даниила Медведева на турнире ATP 250 в Алматы.

В финале россиянин обыграл Корентена Муте - 7:5, 4:6, 6:3.

«Медведев последние недели шел по восходящей и должен был выигрывать уже на турнире в Шанхае. Ему там буквально одного очка не хватило [в полуфинале против француза Артура Риндеркнеша]. Если бы реализовал один из брейк-пойнтов и у него выиграл – победил бы в турнире. Считаю, что Даниил обрел себя в плане морально-психологического состояния. Будем надеяться, таких перепадов больше не будет.

Реально на сегодня есть два теннисиста, которых тяжело обойти, – Карлос Алькарас и Янник Синнер. С остальными бороться можно. В десятке Медведев должен быть просто обязательно, в пятерке – вполне возможно», – цитирует президента Федерации тенниса России РИА Новости.

Медведев и Рыбакина синхронно взяли важные титулы. Она почти отобралась на итоговый, он не побеждал больше 2 лет

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
