Медведев подтвердил, что сыграет на выставочном турнире в Бангалоре
Медведев на следующей неделе сыграет на выставочном турнире в Индии .
13-я ракетка мира Даниил Медведев подтвердил участие в Мировой теннисной лиге (WTL), которая пройдет 17-20 декабря в Бангалоре.
«Скоро увидимся в Индии!!!» – твитнул Медведев.
С прошлой недели российский №1 проводит предсезонный сбор в академии Рикардо Пьятти.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @DaniilMedwed
