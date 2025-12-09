Медведев подтвердил, что сыграет на выставочном турнире в Бангалоре

Медведев на следующей неделе сыграет на выставочном турнире в Индии .

13-я ракетка мира Даниил Медведев подтвердил участие в Мировой теннисной лиге (WTL), которая пройдет 17-20 декабря в Бангалоре. «Скоро увидимся в Индии!!!» – твитнул Медведев. С прошлой недели российский №1 проводит предсезонный сбор в академии Рикардо Пьятти.