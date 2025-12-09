  • Спортс
  • Чесноков о смене гражданства Потаповой: «Так это каждый день уже происходит. Сейчас ей будет гораздо проще играть в теннис»
5

Чесноков о смене гражданства Потаповой: «Так это каждый день уже происходит. Сейчас ей будет гораздо проще играть в теннис»

Чесноков: Потапова сменила гражданство из-за санкций.

Экс-девятая ракетка мира Андрей Чесноков высказался о смене спортивного гражданства Анастасии Потаповой.

На прошлой неделе стало известно, что 50-я ракетка мира будет представлять Австрию.

«Так это каждый день уже происходит. Сейчас ей будет гораздо проще играть в теннис и беспрепятственно передвигаться по всему миру. 

Повлияли ли санкции? Несомненно. Вспомните ту же ситуацию со Светланой Кузнецовой, когда она в 2018 году выиграла турнир в Вашингтоне и на следующий год хотела защищать титул. Но ей отказали в выдаче визы, и она потеряла очки».

Также он ответил, стоит ли обращать внимание на то, что Потапова написала пост о смене гражданства на английском языке.

«Это ее право. Она участвует в туре, где все общаются на английском языке, все послематчевые интервью и пресс-конференции делаются на английском языке. И этот язык присутствует на любом турнире, где бы вы ни были: в Индии, в Аргентине, в Мексике, в Америке», – приводит слова Чеснокова РИА Новости.

«Настя не уйдет. Настя остается дома». Теннисистка Потапова сменила гражданство

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: РИА Новости
