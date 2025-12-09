6

Алькарас второй раз за три года выиграл награду ATP за честную игру

Алькарас получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру.

Первая ракетка мира Карлос Алькарас второй раз за три года выиграл награду ATP – приз имени Стефана Эдберга за честную игру. 

Испанец опередил Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Каспера Рууда по результатам голосования 29 членов эксклюзивного клуба экс-первых ракеток мира.

Премия Эдберга за спортивное поведение и честную игру вручается с 1977 года.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
