Алькарас второй раз за три года выиграл награду ATP за честную игру
Алькарас получил награду ATP за спортивное поведение и честную игру.
Первая ракетка мира Карлос Алькарас второй раз за три года выиграл награду ATP – приз имени Стефана Эдберга за честную игру.
Испанец опередил Феликса Оже-Альяссима, Григора Димитрова и Каспера Рууда по результатам голосования 29 членов эксклюзивного клуба экс-первых ракеток мира.
Премия Эдберга за спортивное поведение и честную игру вручается с 1977 года.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
