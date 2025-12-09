Фонсека после матча с Алькарасом: «Я почти его добил, ребята»
Фонсека остался доволен игрой в матче с Алькарасом в Майами.
24-я ракетка мира Жоао Фонсека прокомментировал поражение от Карлоса Алькараса на выставочном турнире в Майами – 5:7, 6:2, 8-10. На чемпионском тай-брейке бразилец вел 5:0.
«Я почти его добил, ребята (смеется). Против него тяжело – он умелый и очень хороший игрок. Для меня было большим удовольствием оказаться здесь и сыграть против Карлоса. Очень благодарен ему и поздравляю [c победой]», – сказал бразилец в интервью на корте.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tennis365.com
