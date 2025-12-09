Оже-Альяссим и Мбоко – теннисисты года в Канаде
Пятая ракетка мира Феликс Оже-Альяссим стал теннисистом 2025-го в Канаде.
Tennis Canada объявила обладателей премии Excellence Awards 2025.
Теннисист года – Феликс Оже-Альяссим;
Теннисистка года – Виктория Мбоко;
Прогресс года (ATP) – Габриэль Диалло;
Прогресс года (WTA) – Виктория Мбоко;
Теннисист года в паре – Клив Харпер;
Теннисистка года в паре – Габриэла Дабровски;
Юниор года – Николя Арсено;
Юниорка года – Надя Лагаев.
Виктория Мбоко – сенсационная чемпионка в Монреале и новая звезда женского тенниса
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: tenniscanada.com
