0

Болелли и Вавассори – любимая пара болельщиков ATP в 2025-м

Болелли и Вавассори второй год подряд признали лучшей парой болельщиков.

Симоне Болелли и Андреа Вавассори выиграли голосование и стали любимой парой болельщиков ATP в 2025-м.

В этом сезоне итальянцы взяли титулы в Аделаиде, Роттердаме, Гамбурге и Вашингтоне, а также второй год подряд отобрались на итоговый в Турине.

В прошлом году их также признали лучшей парой болельщиков.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
logoATP
logoСимоне Болелли
logoАндреа Вавассори
болельщики
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Тарпищев о смене гражданства Тимофеевой, Рахимовой и Потаповой: «Ушли не лидеры, а те, кто не попадает на Олимпийские игры»
59 минут назад
Надаль перенес операцию на руке: «Кажется, я не смогу сыграть на Australian Open-2026 😂»
сегодня, 13:18Фото
Карлос Алькарас: «Цель на 2026-й – выиграть Australian Open»
сегодня, 12:53
Бублик завел телеграм-канал
сегодня, 12:01
Мугуруса о преимуществе мужчин-теннисистов: «На пике формы я не обыграла бы даже юниора»
сегодня, 11:35
Билли Джин Кинг о матче Соболенко и Кириоса: «Единственное сходство с оригинальной «Битвой полов» в том, что сыграют парень с девушкой»
сегодня, 10:07
Фольо, отстраненный на 20 лет за договорные матчи и вербовку игроков за деньги, выложил мем с Балотелли «Почему всегда я?»
сегодня, 08:54Фото
Кириос о критике «Битвы полов» с Соболенко: «Мы хорошие друзья, которые хотят привлечь больше внимания к теннису. Никого не волнует, что вы там скажете»
сегодня, 07:54
Федерер и Агасси примут участие в первой в истории церемонии открытия Australian Open
сегодня, 06:31
Серена Уильямс: «Максимально нацелена вернуть себе свою силу»
вчера, 20:08
Ко всем новостям
Последние новости
Алькарас сыграл в теннис с Роналдо в Майами
9 декабря, 08:38Видео
Азаренко сфотографировалась с Рикельме на матче «Бока Хуниорс»
1 декабря, 10:01Фото
Анастасия Потапова: «Грикспору нравится «Спартак». Мы начали общаться, в принципе, из-за этого»
30 ноября, 06:48
Надалю вручили награду Dimoni d’Honor от «Мальорки»
29 ноября, 20:21Фото
Первой ракетке мира Алькарасу подарили джерси «Майами»
27 ноября, 12:56
Фриц посетил этап «Формулы-1» в Лас-Вегасе
23 ноября, 20:11Фото
Соболенко встретилась с Роналдо
23 ноября, 12:24Фото
Шнайдер сфотографировалась с Дзюбой в самолете
21 ноября, 21:05Фото
Следите за теннисом на Спортсе“? Пройдите опрос
21 ноября, 18:00Опрос
Теннисистка Шнайдер нанесла символический удар перед матчем «Акрон» – «Сочи»
21 ноября, 17:13Фото