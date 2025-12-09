Болелли и Вавассори – любимая пара болельщиков ATP в 2025-м
Болелли и Вавассори второй год подряд признали лучшей парой болельщиков.
Симоне Болелли и Андреа Вавассори выиграли голосование и стали любимой парой болельщиков ATP в 2025-м.
В этом сезоне итальянцы взяли титулы в Аделаиде, Роттердаме, Гамбурге и Вашингтоне, а также второй год подряд отобрались на итоговый в Турине.
В прошлом году их также признали лучшей парой болельщиков.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: @atptour
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости