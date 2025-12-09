Шнайдер назвала тренера, с которым проведет предсезонную подготовку
21-я ракетка мира Диана Шнайдер рассказала, почему в этом сезоне поменяла несколько тренеров.
В 2025-м с россиянкой непродолжительное время работали Динара Сафина, Мариус Копил и Карлос Мартинес.
В августе Шнайдер начала сотрудничество с немецким специалистом Сашей Баиным.
– Весь минувший сезон вы искали тренера. По каким критериям вы подбираете себе наставника?
– Я не думаю, что у меня есть какие-то определенные критерии. Мне кажется, самое главное, чтобы с человеком было приятно находиться в компании. Все-таки мы проводим вместе целый год напролет, много путешествуем. Поэтому если неприятно с человеком, тогда, мне кажется, нет смысла его задерживать и напрягать друг друга. Ну и, конечно, для меня самое главное – понимать, что в моей игре наблюдается прогресс. Осознавать, что я могу совершенствоваться с этим тренером и что в будущем мне это пойдет на пользу.
– Удалось ли определиться с тренером на будущий сезон?
– Предсезонку я буду проходить с Сашей Баиным, – сказала Шнайдер в интервью «Спорт-Экспрессу».