Риндеркнеш и Вашеро сыграют в паре на Australian Open-2026

Двоюродные братья Риндеркнеш и Вашеро сыграют в паре на Australian Open.

На Australian Open в парном разряде вместе выступят Артур Риндеркнеш и Валентин Вашеро . Об этом пишет журналист Парса Немати.

Риндеркнеш и Вашеро – двоюродные братья. В этом году они разыграли титул в Шанхае – 204-я ракетка мира Вашеро стал самым низкорейтинговым чемпионом «Мастерса» в истории.

Риндеркнеш и Вашеро четвертый раз сыграют вместе на профессиональном уровне. Они объединялись в пару на «Фьючерсе» в Тунисе в 2017 году, а также на «Мастерсе» в Монте-Карло в 2024-м и 2025-м.

