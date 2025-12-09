Крейчикова не доиграла матч с Севастовой в Лиможе из-за проблем с коленом

Крейчикова снялась с турнира WTA 125 в Лиможе из-за травмы колена.

65-я ракетка мира Барбора Крейчикова не доиграла стартовую встречу турнира WTA 125 в Лиможе из-за проблем с левым коленом. Она снялась с матча против Анастасии Севастовой при счете 4:6, 6:3, 0:1 0:40.

Для чешки это был первый матч с конца сентября, когда она снялась по ходу матча третьего круга тысячника в Пекине. Тогда и сейчас Крейчикову беспокоит травма колена – сегодня она играла в наколеннике.

Дальше Севастова сыграет с Джессикой Понше или Тьянцоа Ракотоманга Райаона.