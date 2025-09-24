Таунсенд снялась с турниров в Пекине и Ухане из-за травмы голеностопа

Тэйлор Таунсенд не сыграет на турнирах в Китае.

Американка пропустит тысячники в Пекине и Ухане из-за травмы голеностопа. Сообщается, что она планирует вернуться к 13 октября, когда тур WTA переместится в Японию на турниры в Токио и Осаке.

Напомним, на прошлой неделе на Кубке Билли Джин Кинг в Шэньчжэне Таунсенд раскритиковала китайскую кухню, а на следующий день принесла за это извинения .