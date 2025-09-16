  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • Таунсенд о питании в Шэньчжэне: «Лягушек тушат с чили, перцем, луком. Даю этому максимум два из десяти»
2

Таунсенд о питании в Шэньчжэне: «Лягушек тушат с чили, перцем, луком. Даю этому максимум два из десяти»

Тэйлор Таунсенд пожаловалась на питание в Шэньчжэне.

На этой неделе она сыграет за сборную США в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

«Честно говоря, я была в шоке от того, что увидела на ужине. Люди реально убивают лягушек, лягушек-быков. А разве они не ядовитые? Разве не от них бывают бородавки и другие неприятности? И все это тушат с чили, перцем, луком. То есть вы реально сделали из этого блюдо... В общем, даю этому максимум два из десяти. Это просто безумие», – сказала Таунсенд.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Таунсенд
logoТэйлор Таунсенд
logoсборная США жен
logoWTA
logoКубок Билли Джин Кинг
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Материалы по теме
Таунсенд о Серене: «Ближе всего мы общались, когда я была беременна – я пришла к ней домой, и она составила целый список вещей на Амазоне, которые мне нужны были для ребенка»
211 сентября, 20:23
Главные новости
Чэнду (ATP). 1-й круг. Алис поборется с О’Коннеллом, Шан Цзюньчэн – с Бергсом
3 минуты назад
Сеул (WTA). Шнайдер и Макнелли доиграют в среду, Захарова встретится с Кырстей, Радукану – с Кристиан, Кенин вышла во 2-й круг, Прозорова выбыла
5717 минут назад
Сестры Уильямс запустят подкаст в соцсети X
2сегодня, 19:22
Музетти, Оже-Альяссим и Фонсека вошли в заявку турнира в Брюсселе
2сегодня, 18:37
Алькарас прибыл в Сан-Франциско на Кубок Лэйвера
2сегодня, 17:52Фото
Стефанос Циципас: «Самое щедрое, что может сделать человек, – это выслушать собеседника, не заготавливая ответ»
6сегодня, 17:06
Наталья Вихлянцева: «Не думаю, что Медведев через год завершит карьеру. Он не потерял мотивацию»
2сегодня, 15:51
Кубок Билли Джин Кинг. 1/4 финала. Италия обыграла Китай
3сегодня, 15:40
Рууд, Пол и Димитров заявились на турнир в Стокгольме
сегодня, 14:04
Синнер выбрал между пастой и теннисом, подачей и приемом, Средиземноморьем и Карибами
8сегодня, 13:16
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото