Таунсенд о питании в Шэньчжэне: «Лягушек тушат с чили, перцем, луком. Даю этому максимум два из десяти»
Тэйлор Таунсенд пожаловалась на питание в Шэньчжэне.
На этой неделе она сыграет за сборную США в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.
«Честно говоря, я была в шоке от того, что увидела на ужине. Люди реально убивают лягушек, лягушек-быков. А разве они не ядовитые? Разве не от них бывают бородавки и другие неприятности? И все это тушат с чили, перцем, луком. То есть вы реально сделали из этого блюдо... В общем, даю этому максимум два из десяти. Это просто безумие», – сказала Таунсенд.
Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: инстаграм Таунсенд
