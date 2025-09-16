Таунсенд о питании в Шэньчжэне: «Лягушек тушат с чили, перцем, луком. Даю этому максимум два из десяти»

Тэйлор Таунсенд пожаловалась на питание в Шэньчжэне.

На этой неделе она сыграет за сборную США в финальном турнире Кубка Билли Джин Кинг.

«Честно говоря, я была в шоке от того, что увидела на ужине. Люди реально убивают лягушек, лягушек-быков. А разве они не ядовитые? Разве не от них бывают бородавки и другие неприятности? И все это тушат с чили, перцем, луком. То есть вы реально сделали из этого блюдо... В общем, даю этому максимум два из десяти. Это просто безумие», – сказала Таунсенд .