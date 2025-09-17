  • Спортс
  • Теннис
  • Новости
  • «Мне нет оправданий. Я стану лучше». Таунсенд извинилась за критику китайской кухни
5

«Мне нет оправданий. Я стану лучше». Таунсенд извинилась за критику китайской кухни

Тэйлор Таунсенд принесла извинения за критику китайской кухни.

Вчера американка выразила недовольство питанием в Шэньчжэне.

«Всем привет. Хочу искренне извиниться. Я понимаю, как мне повезло быть профессиональным спортсменом – иметь возможность путешествовать по миру и знакомиться с новыми культурами. Это одна из вещей, которые я больше всего ценю в своей работе, и здесь я получила потрясающий опыт. Организаторы турнира и все вокруг были невероятно добры и гостеприимны.

То, что я сказала, никак не передает моих настоящих чувств, и я искренне сожалею. Мне нет оправданий. Я стану лучше.

Я очень благодарна своей стране за возможность представлять ее. Я буду работать, чтобы стать лучше. Еще раз прошу прощения», – сказала Таунсенд на видео в соцсети.

Напомним, Алена Остапенко после поражения от американки во втором круге US Open сказала ей, что у нее нет «ни класса, ни образования». После матча Таунсенд заявила, что такие высказывания оскорбительны «для спорта и целой культуры».

Тэйлор Таунсенд – молодая мама и сенсация US Open, которую травили за лишний вес

Опубликовал: Максим Антонов
Источник: инстаграм Тэйлор Таунсенд
logoКубок Билли Джин Кинг
logoсборная США жен
logoАлена Остапенко
logoТэйлор Таунсенд
logoWTA
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Читайте новости тенниса в любимой соцсети
Главные новости
Медведев о том, почему взял в команду Юханссона и Гетцке: «Они представили видение тенниса, которое мне понравилось»
9 минут назад
Чэнду (ATP). Норри играет с Чжоу, Алис поборется с О’Коннеллом, Шан Цзюньчэн – с Бергсом, Гирон вышел во 2-й круг
41 минуту назадLive
Нарди снялся с турнира в Ханчжоу перед матчем с Ковачевичем
сегодня, 06:24
Соболенко снялась с тысячника в Пекине
8сегодня, 06:09
Сеул (WTA). Матчи прерваны из-за дождя. Шнайдер играет с Макнелли, Захарова – с Кырстей, Кенин вышла во 2-й круг, Прозорова выбыла
62сегодня, 05:40
Ханчжоу (ATP). 1-й круг. Тьен сыграет с Навоне, Маннарино – У Ибином
вчера, 21:10
Таунсенд о питании в Шэньчжэне: «Лягушек тушат с чили, перцем, луком. Даю этому максимум два из десяти»
21вчера, 20:23
Сестры Уильямс запустят подкаст в соцсети X
3вчера, 19:22
Музетти, Оже-Альяссим и Фонсека вошли в заявку турнира в Брюсселе
2вчера, 18:37
Алькарас прибыл в Сан-Франциско на Кубок Лэйвера
2вчера, 17:52Фото
Ко всем новостям
Последние новости
Надежда Петрова и «Восточный Порт» объединят усилия для развития детского тенниса
212 сентября, 14:13Фото
Смолов о том, с кем из спортсменов хочет записать подкаст: «Не вышло с Андреем Рублевым, но с ним мы еще запишем»
612 сентября, 06:18
Хачанов рассказал, как вместе с Панариным встретил Аль Пачино в Нью-Йорке
1229 августа, 09:28
Шелтон о том, на кого из баскетболистов хотел бы быть похож: «Энтони Эдвардс. Хотя я не такой атлетичный»
44 августа, 10:38
Виктор Гончаренко: «Я предлагал, чтобы на какой-нибудь матч «Пари НН» приехали Калинская и Синнер, но не сложилось»
817 июля, 09:59
Гамбург (WTA). Александрова, Ястремская, Буассон, Корпач, Шарма вышли во 2-й круг, Тимофеева, Мария выбыли, Лис снялась
1716 июля, 13:55
Петрова стала модератором сессии «150 лет российскому теннису: смена поколений и взгляд в будущее» на ПМЭФ
20 июня, 12:25
«Лужники» запускают собственные турниры по большому теннису
117 июня, 14:44
Роналдо пришел на матч Рууда и Дрэйпера в Мадриде
34 мая, 18:12Фото
Надежда Петрова представила свою книгу «Теннис. Методические рекомендации» на пресс-конференции в «Лужниках»
47 апреля, 14:28Фото