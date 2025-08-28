Таунсенд о конфликте с Остапенко: «Она сказала, что у меня нет ни класса, ни образования»

Алена Остапенко сказала, что у Тэйлор Таунсенд «нет образования».

Американка обыграла Остапенко во втором круге US Open . После матча они почти минуту спорили у сетки.

Таунсенд в интервью рассказала о содержании разговора:

«Это соревнования. Люди расстраиваются после поражений. Некоторые говорят гадости. Она сказала, что у меня нет ни класса, ни образования. Сказала, что мы посмотрим, что будет, когда мы встретимся за пределами США.

Жду с нетерпением. Я уже обыгрывала ее в Канаде – за пределами США. Посмотрим, что еще она скажет».