Таунсенд об извинениях Остапенко: «Хорошо, что она извинилась, я это ценю. Но все случившееся должно стать для нее уроком»

Тэйлор Таунсенд приняла извинения Алены Остапенко.

Ранее латвийка после поражения от Таунсенд сказала ей, что у нее нет «ни класса, ни образования». Позже Остапенко объяснила свое поведение тем, что, по ее мнению, американка не соблюдала правила.

Вчера чемпионка «Ролан Гаррос»-2017 извинилась за слова в адрес Таунсенд: «Под словом «образование» я имела в виду лишь теннисный этикет».

«Хорошо, что она извинилась. Это правильно, и я это ценю. Но все случившееся должно стать для нее уроком.

Как я сказала сразу после инцидента: нельзя навязывать свои ожидания другим. Именно это и произошло. Она ждала от меня определенной реакции, не получила ее – и это ее разозлило. В итоге прозвучали слова, которые были оскорбительными и для меня лично, и для спорта, и для целой культуры, которую я стараюсь представлять максимально достойно.

Я искренне надеюсь, что этот опыт поможет ей понять: ты не можешь контролировать действия других людей. Гораздо важнее концентрироваться на себе», – сказала Таунсенд на пресс-конференции.

