Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open

Дональд Трамп отреагировал на победу Арины Соболенко на US Open.

По поручению президента США в Минск прибыл его представитель Джон Коул. Во время встречи c Александром Лукашенко он зачитал письмо от Трампа, в котором тот отдельно отметил победу Арины Соболенко на US Open.

«Особенно рады отметить потрясающий успех белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она самое лучшее из того, что представляет собой ваша страна. И мы знаем, что вы гордитесь ее достижениями», – сказано в письме.

«Следит, молодец!» – отметил президент Беларуси.

Опубликовал: Кирилл Куценко
Источник: БЕЛТА
