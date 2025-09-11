Трамп поздравил Лукашенко с победой Соболенко на US Open
Дональд Трамп отреагировал на победу Арины Соболенко на US Open.
По поручению президента США в Минск прибыл его представитель Джон Коул. Во время встречи c Александром Лукашенко он зачитал письмо от Трампа, в котором тот отдельно отметил победу Арины Соболенко на US Open.
«Особенно рады отметить потрясающий успех белорусской теннисистки Арины Соболенко на Открытом чемпионате США в Нью-Йорке. Она самое лучшее из того, что представляет собой ваша страна. И мы знаем, что вы гордитесь ее достижениями», – сказано в письме.
«Следит, молодец!» – отметил президент Беларуси.
