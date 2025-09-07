Соболенко после защиты титула US Open: «Когда папа умер, я решила, что это станет моей мотивацией вписать нашу фамилию в историю»

Первая ракетка мира Арина Соболенко рассказала, как на нее повлияла смерть отца.

Сергей Соболенко умер в ноябре 2019-го.

– Вы говорили раньше об отце и о том, что для вас важно вписать фамилию вашей семьи на важнейшие трофеи. Как вы ощущаете себя сейчас, после защиты титула US Open?

– Это очень многое значит. Когда он... Когда он умер, мне было очень тяжело. Это был очень сложный момент для меня и для семьи, но тогда я решила, что это станет моей мотивацией вписать нашу фамилию в историю. Я хочу верить, и мне кажется, что я чувствую, как он защищает меня с небес. Он стал моей силой. Так что [этот титул] очень многое значит (улыбается), – сказала первая ракетка мира на пресс-конференции.

