Фото
28

Соболенко провела чемпионскую фотосессию с кубком US Open

Арина Соболенко провела традиционную фотосессию с кубком US Open.

В финале первая ракетка мира обыграла Аманду Анисимову (6:3, 7:6(3)). Это четвертый «Большой шлем» для Соболенко, она защитила прошлогодний титул.

Арина Соболенко – чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го

Соболенко взяла 4-й «Шлем» – вот кого она догнала

Почему Соболенко – тигрица?

Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @usopen
logoUS Open
фото
logoАрина Соболенко
logoWTA
Соболенко выиграла на US Open $5 млн и вышла на 3-е место в истории по призовым за карьеру
28вчера, 21:57
Соболенко одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»
18вчера, 21:56
Главные новости
US Open. Финал. Синнер сыграет с Алькарасом в 21:00 мск
100сегодня, 13:37
Арина Соболенко: «Я работала с психологом около 4-5 лет. Но в какой-то момент я решила, что пора взять ответственность и разбираться самой»
1сегодня, 12:19
Анисимова об освещении в финале US Open: «Когда я подавала, я не могла разглядеть мяч – все было буквально белым»
11сегодня, 10:15
Соболенко после защиты титула US Open: «Когда папа умер, я решила, что это станет моей мотивацией вписать нашу фамилию в историю»
6сегодня, 08:39
Соболенко о том, что контролировала эмоции во время финала US Open: «Я усвоила урок из предыдущих финалов «Больших шлемов»
15сегодня, 08:15
Соболенко – Анисимовой после финала US Open: «Поверь, момент твоей первой победы обязательно наступит»
16вчера, 23:05
Анисимова после поражения в финале US Open: «Сегодня я недостаточно боролась за свои мечты»
16вчера, 22:27
