Соболенко провела чемпионскую фотосессию с кубком US Open

Арина Соболенко провела традиционную фотосессию с кубком US Open.

В финале первая ракетка мира обыграла Аманду Анисимову (6:3, 7:6(3)). Это четвертый «Большой шлем» для Соболенко, она защитила прошлогодний титул.

