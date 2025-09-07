Соболенко провела чемпионскую фотосессию с кубком US Open
Арина Соболенко провела традиционную фотосессию с кубком US Open.
В финале первая ракетка мира обыграла Аманду Анисимову (6:3, 7:6(3)). Это четвертый «Большой шлем» для Соболенко, она защитила прошлогодний титул.
Арина Соболенко – чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го
Соболенко взяла 4-й «Шлем» – вот кого она догнала
Опубликовано: Алёна Майорова
Источник: @usopen
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Материалы по теме
Главные новости
Последние новости