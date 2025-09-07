Соболенко выиграла на US Open $5 млн и вышла на 3-е место в истории по призовым за карьеру

Арина Соболенко стала чемпионкой US Open-2025.

Белоруска заработала за титул рекордные $5 млн. Ее призовые за сезон составляют $12,1 млн, она обошла Игу Швентек ($8,8 млн) и стала лидером тура по этому показателю.

За карьеру Соболенко заработала $42,2 млн и теперь занимает третье место в истории женского тура. Больше призовых только у сестер Уильямс.

