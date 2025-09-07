Соболенко выиграла на US Open $5 млн и вышла на 3-е место в истории по призовым за карьеру
Арина Соболенко стала чемпионкой US Open-2025.
Белоруска заработала за титул рекордные $5 млн. Ее призовые за сезон составляют $12,1 млн, она обошла Игу Швентек ($8,8 млн) и стала лидером тура по этому показателю.
За карьеру Соболенко заработала $42,2 млн и теперь занимает третье место в истории женского тура. Больше призовых только у сестер Уильямс.
Арина Соболенко – чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
Комментарии
По дате
Лучшие
Актуальные
Главные новости
Последние новости