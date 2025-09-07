Соболенко одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»
Арина Соболенко защитила титул на US Open.
В финале она обыграла Аманду Анисимову – 6:3, 7:6(3).
Первая ракетка мира одержала 100-ю победу в основной сетке «Больших шлемов». Ее баланс на турнирах этой категории – 100:26.
Она стала второй теннисисткой в Открытой эре, которой удалось одержать 100-ю победу на «Шлемах» в финале турнира. Ранее этого добилась Ига Швентек на «Уимблдоне» в этом году, также обыграв Анисимову.
Кроме того, Соболенко одержала 34-ю победу на US Open. За всю карьеру белоруска проиграла на этом турнире всего шесть матчей.
Арина Соболенко – чемпионка US Open! Исправила провалы 2025-го
Опубликовал: Максим Антонов
Источник: Спортс’’
