Соболенко одержала 100-ю победу на турнирах «Большого шлема»

Арина Соболенко защитила титул на US Open.

В финале она обыграла Аманду Анисимову – 6:3, 7:6(3).

Первая ракетка мира одержала 100-ю победу в основной сетке «Больших шлемов». Ее баланс на турнирах этой категории – 100:26.

Она стала второй теннисисткой в Открытой эре, которой удалось одержать 100-ю победу на «Шлемах» в финале турнира. Ранее этого добилась Ига Швентек на «Уимблдоне» в этом году, также обыграв Анисимову.

Кроме того, Соболенко одержала 34-ю победу на US Open. За всю карьеру белоруска проиграла на этом турнире всего шесть матчей.

