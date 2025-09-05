Осака о том, как должна была выглядеть лабубу для финала US Open: «Это самый болезненный вопрос. Я нормально отношусь к поражению, но не спрашивайте меня об этой лабубу»

Наоми Осака попросила не задавать ей вопросы о лабубу после поражения на US Open.

Японка проиграла в полуфинале Аманде Анисимовой – 7:6(4), 6:7(3), 3:6).

На протяжении всего турнира Осака выходила на матчи с кастомизированными лабубу . Она также брала их с собой на пресс-конференции.

– Как должна была выглядеть следующая лабубу?

– О нет, не заставляй меня плакать, боже... Самый болезненный вопрос. Я буквально только что это обсуждала, но я хотела сделать одну в виде себя, в своем прошлогоднем образе с US Open – том зеленом. Там был бы бант... Мне так плохо от этого... О боже! Это хуже всего. Честно говоря, я нормально отношусь к поражению, но не спрашивайте меня об этой лабубу (смеется). Это должна была быть моя копия, – сказала Осака на пресс-конференции.

Осака сошла с ума по лабубу. Она такая не одна