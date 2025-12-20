Николай Будков Кьер: «Я взял пример с Рууда, который играет с большим вращением и хорошим запасом»

Будков Кьер: я взял пример в игре с Рууда.

Николай Будков Кьер рассказал, как стиль 12-й ракетки мира Каспера Рууда повлиял на его собственный.

«Во время предсезонной подготовки я много говорил с тренерами о том, насколько я хорошо готов физически. Чем длиннее розыгрыш, тем для меня лучше. Особенно с Мартином Ландалусе, у которого агрессивный стиль. Всегда играть с минимальным запасом – это довольно тяжело, поэтому, возможно, я взял пример с соотечественника Каспера Рууда, который играет с большим вращением и хорошим запасом»

Сегодня норвежец сыграет в полуфинале молодежного итогового с Александром Блоксом.