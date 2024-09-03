Наряды US Open: самое уродливое платье в истории, Лолита Осака, прекрасная Калинская

Самым вирусным моментом первой недели US Open стал выход на корт двукратной чемпионки турнира Наоми Осаки в наряде Nike, созданном специально для нее дизайнеркой японского стритстайл-бренда Ambush Юн Ан.

Наряд, украшенный бантами разного размера, вдохновлен японской субкультурой Лолита, которая, в свою очередь, отсылает к викторианской моде.

На вечерние матчи, которых Осака провела только один, наряд был черно-белым. Четырехкратная чемпионка «Шлемов» назвала нью-йоркский наряд лучшим, что она когда-либо надевала, и привела цитату Рианны: «Она может обойти меня, но не мой наряд».

Самая рейтинговая теннисистка Nike чемпионка Australian Open Арина Соболенко играет в базовой коллекции Nike, выпущенной к US Open (бренд на одном «Шлеме» разрешает только один кастомный комплект). Вечером белоруска тоже играет в черном,

а днем – в цвете фуксии. На матче второго круга за Соболенко болела девочка в таком же платье, как у нее, с такой же, как у нее, «татуировкой».

В электрическом свете вечернего матча фуксия на Эмме Радукану смотрелась совсем по-другому.

Также в найковской палитре на US Open был цвет «дикого манго», как на Анастасии Потаповой,

сиреневый, как на Кэти Болтер,

«винтажный зеленый», как на Мэдисон Киз (платье)

и Пауле Бадосе с Циньвэнь Чжэн (комплекты).

Мужчины Nike играли в нефритовом, как Янник Синнер,

«розовой астре», как Лоренцо Музетти,

а также градиентной фуксии, как Джек Дрэйпер, напомнивший Марата Сафина тем, что выбрал футболку на пару размеров больше.

Карлос Алькарас играл в безрукавке, так что его соперник по первому кругу австралиец Ли Ту, по собственному признанию, не мог оторвать глаз от его плеч.

Фрэнсис Тиафу в третий подряд четвертьфинал US Open вышел в пастельной сиреневой майке,

взяв реванш у Бена Шелтона, которому On тоже выкрасил комплект в конфетные тона.

Хедлайнер On Ига Швентек играет в своем обычном фасоне,

а Флавио Коболли – в темном варианте.

К фиолетовому на этом US Open тяготеет и adidas – как на Каролине Муховой, не изменяющей своему любимому комбо из юбки, безрукавки и повязки на голову.

Юбку со складками и укороченный топ-борцовку классно показала Мария Саккари (правда, ее турнир продлился всего один сет),

Трехцветное платье – 16-летняя американка Ива Йович, самая молодая участница основной сетки (в первом круге обыграла опытную Магду Линетт),

и Диана Шнайдер, которая рассказала, что на «Шлем» берет с собой 6-7 бандан, и чья сумка кастомизирована надписью Lady Di.

Главное же творение adidas на этом турнире – ужасающее платье Pro Wow с блоками цвета, длинными рукавами и вырезами на подмышках (на Элине Свитолиной и Джессике Пегуле). Его дизайн якобы основан на тепловой карте тела игроков по ходу игры: поэтому плечи и руки закрыты (чтобы не перегревались на солнце), а подмышки, которые потеют, – открыты. Платье стоит 210 долларов и на Tennis Warehouse уступает в цене только наряду, созданному Head при участии журнала Vogue (290).

Пегула сказала , что, когда впервые примерила платье весной в Индиан-Уэллс, была не в восторге, но как порядочный амбассадор добавила, что постепенно оно ей понравилось. Правда, по пути в четвертьфинал US Open она сыграла в нем только один матч.

Каролин Возняцки известна тем, что первый контракт с adidas заключила еще ребенком, самостоятельно позвонив в офис компании. 25 лет спустя на своем 15-м US Open она ходит в жакете с резюме в виде пиктограммы (первая ракетка мира, чемпионка Australian Open и 30 турниров уровня тура).

У мужчин adidas обошлось без экспериментов – как видно на молодых Габриэле Диалло и Якубе Меньшике, показавших лучшие результаты на «Шлемах» (третий круг).

K-Swiss, к которым перешла Екатерина Александрова, тоже вдарили по фиолетовому.

Юлия Путинцева сыграла в платье голубых тонов с борцовской спиной и воротником поло.

Андрей Рублев в Нью-Йорке дебютировал как амбассадор K-Swiss. Приятная сине-голубая форма, в которой он играл, по-прежнему дополнена логотипом его бренда Rublo (обновленным). В начале следующего сезона выйдет полноценная коллаборация двух брендов, а в остальном Rublo, вероятно, сосредоточится на стритвире.

В комплекте Yonex близкого мятного цвета сыграл тиктокер-любитель Зизу Бергс, впервые прошедший круг в Нью-Йорке.

Каспер Рууд, наоборот, сыграл в двух цветных комплектах.

Коко Гауфф защищала титул в традиционно прелестном New Balance: голубом днем и темно-синем вечером.

Чемпионка Кливленда Маккартни Кесслер и бронзовый призер Олимпиады Томми Пол сыграли в принтованных топах цвета морской волны, на которых при желании можно разобрать Унисферу – стальную модель Земли, установленную перед входом в Национальный теннисный центр Билли Джин Кинг, где проходит US Open.

30-летний Джордан Томпсон, незадолго до US Open дебютировавший в топ-30, тоже в New Balance повторил свой лучший результат на «Шлеме».

Победитель Карлоса Алькараса Ботик ван де Зандшульп тоже в голубом – от независимого бренда The Indian Maharadja, одевающего многих нидерландских игроков.

Самопровозглашенный король коротких шортов Томаш Махач в Joma впервые дошел до второй недели «Шлема».

Анна Калинская была невероятно красива в нежно-голубом комплекте Alo из юбки и укороченного топа.

Также в коротких топах сыграли Айла Томлянович (Original Penguin),

Людмила Самсонова (у которой, судя по всему, истек контракт с K-Swiss)

и Дарья Сэвилл (Lululemon), после поражения в первом круге попрощавшаяся с инстаграмом.

Коллега Сэвилл по Lululemon Лейла Фернандес играла в симпатичном платье с юбкой в складку.

Марта Костюк в Wilson традиционно одна из самых хорошо одетых на турнире.

К ней присоединяется Пейтон Стернс в красивой полупрозрачной юбке, второй раз в сезоне обыгравшая на «Шлеме» Дарью Касаткину.

В желтом Head Нуну Боржес второй раз в сезоне и карьере дошел на «Шлеме» до 1/8 финала.

Эмма Наварро в историческом бренде Fila показывает востребованную ретро-эстетику,

а Брендон Накашима вообще косплеит Бьорна Борга.

Алексей Попырин в футболке модного бордового цвета обыграл Новака Джоковича и впервые вышел во вторую неделю «Шлема».

У другого итальянского heritage-бренда Ellesse дела с дизайном не очень – показывает парная специалистка Ена Шибахара, впервые прошедшая в основу одиночного «Шлема» (дошла до второго круга).

У Lacoste все стабильно: классический крой, классическая гамма, минимум украшательств, как на Новаке Джоковиче.

Даниил Медведев прекрасно свеж в белом и приятном голубом.

Григор Димитров за пределами корта немного сменил имидж: обзавелся очками и новыми волосами.

На корт он выходил в лимонно-желтом.

Эрика Андреева сменила великолепные уимблдонские шорты на светло-серую юбку,

а Жаклин Кристиан показала платье.

Asics и Lotto сделали для мужчин рифмующиеся бело-синие футболки (внимание: размер логотипа на неигровой кепке Алекса де Минаура ),

Женщины Lotto, как Элиза Мертенс, играли в ягодной версии пиксельного топа,

женщины Asics, как Жасмин Паолини, – в пастельном.

Анастасия Павлюченкова, последнее время выступавшая без спонсора, на US Open сыграла в модном нью-йоркском бренде с говорящим названием Sporty & Rich, исповедующем пресловутый стиль «старых денег».

Наряды «Уимблдона»: топы-свитера, немного коротких шортов и свадебное платье

Фото: instagram.com /usopen; Gettyimages.ru /Mike Stobe, Matthew Stockman, Sarah Stier, Craig Barritt, Al Bello, Jamie Squire, Luke Hales