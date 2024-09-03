Наряды US Open: самое уродливое платье в истории, Лолита Осака, прекрасная Калинская
Самым вирусным моментом первой недели US Open стал выход на корт двукратной чемпионки турнира Наоми Осаки в наряде Nike, созданном специально для нее дизайнеркой японского стритстайл-бренда Ambush Юн Ан.
Наряд, украшенный бантами разного размера, вдохновлен японской субкультурой Лолита, которая, в свою очередь, отсылает к викторианской моде.
На вечерние матчи, которых Осака провела только один, наряд был черно-белым. Четырехкратная чемпионка «Шлемов» назвала нью-йоркский наряд лучшим, что она когда-либо надевала, и привела цитату Рианны: «Она может обойти меня, но не мой наряд».
Самая рейтинговая теннисистка Nike чемпионка Australian Open Арина Соболенко играет в базовой коллекции Nike, выпущенной к US Open (бренд на одном «Шлеме» разрешает только один кастомный комплект). Вечером белоруска тоже играет в черном,
а днем – в цвете фуксии. На матче второго круга за Соболенко болела девочка в таком же платье, как у нее, с такой же, как у нее, «татуировкой».
В электрическом свете вечернего матча фуксия на Эмме Радукану смотрелась совсем по-другому.
Также в найковской палитре на US Open был цвет «дикого манго», как на Анастасии Потаповой,
сиреневый, как на Кэти Болтер,
«винтажный зеленый», как на Мэдисон Киз (платье)
и Пауле Бадосе с Циньвэнь Чжэн (комплекты).
Мужчины Nike играли в нефритовом, как Янник Синнер,
«розовой астре», как Лоренцо Музетти,
а также градиентной фуксии, как Джек Дрэйпер, напомнивший Марата Сафина тем, что выбрал футболку на пару размеров больше.
Карлос Алькарас играл в безрукавке, так что его соперник по первому кругу австралиец Ли Ту, по собственному признанию, не мог оторвать глаз от его плеч.
Фрэнсис Тиафу в третий подряд четвертьфинал US Open вышел в пастельной сиреневой майке,
взяв реванш у Бена Шелтона, которому On тоже выкрасил комплект в конфетные тона.
Хедлайнер On Ига Швентек играет в своем обычном фасоне,
а Флавио Коболли – в темном варианте.
К фиолетовому на этом US Open тяготеет и adidas – как на Каролине Муховой, не изменяющей своему любимому комбо из юбки, безрукавки и повязки на голову.
Юбку со складками и укороченный топ-борцовку классно показала Мария Саккари (правда, ее турнир продлился всего один сет),
Трехцветное платье – 16-летняя американка Ива Йович, самая молодая участница основной сетки (в первом круге обыграла опытную Магду Линетт),
и Диана Шнайдер, которая рассказала, что на «Шлем» берет с собой 6-7 бандан, и чья сумка кастомизирована надписью Lady Di.
Главное же творение adidas на этом турнире – ужасающее платье Pro Wow с блоками цвета, длинными рукавами и вырезами на подмышках (на Элине Свитолиной и Джессике Пегуле). Его дизайн якобы основан на тепловой карте тела игроков по ходу игры: поэтому плечи и руки закрыты (чтобы не перегревались на солнце), а подмышки, которые потеют, – открыты. Платье стоит 210 долларов и на Tennis Warehouse уступает в цене только наряду, созданному Head при участии журнала Vogue (290).
Пегула сказала, что, когда впервые примерила платье весной в Индиан-Уэллс, была не в восторге, но как порядочный амбассадор добавила, что постепенно оно ей понравилось. Правда, по пути в четвертьфинал US Open она сыграла в нем только один матч.
Каролин Возняцки известна тем, что первый контракт с adidas заключила еще ребенком, самостоятельно позвонив в офис компании. 25 лет спустя на своем 15-м US Open она ходит в жакете с резюме в виде пиктограммы (первая ракетка мира, чемпионка Australian Open и 30 турниров уровня тура).
У мужчин adidas обошлось без экспериментов – как видно на молодых Габриэле Диалло и Якубе Меньшике, показавших лучшие результаты на «Шлемах» (третий круг).
K-Swiss, к которым перешла Екатерина Александрова, тоже вдарили по фиолетовому.
Юлия Путинцева сыграла в платье голубых тонов с борцовской спиной и воротником поло.
Андрей Рублев в Нью-Йорке дебютировал как амбассадор K-Swiss. Приятная сине-голубая форма, в которой он играл, по-прежнему дополнена логотипом его бренда Rublo (обновленным). В начале следующего сезона выйдет полноценная коллаборация двух брендов, а в остальном Rublo, вероятно, сосредоточится на стритвире.
В комплекте Yonex близкого мятного цвета сыграл тиктокер-любитель Зизу Бергс, впервые прошедший круг в Нью-Йорке.
Каспер Рууд, наоборот, сыграл в двух цветных комплектах.
Коко Гауфф защищала титул в традиционно прелестном New Balance: голубом днем и темно-синем вечером.
Чемпионка Кливленда Маккартни Кесслер и бронзовый призер Олимпиады Томми Пол сыграли в принтованных топах цвета морской волны, на которых при желании можно разобрать Унисферу – стальную модель Земли, установленную перед входом в Национальный теннисный центр Билли Джин Кинг, где проходит US Open.
30-летний Джордан Томпсон, незадолго до US Open дебютировавший в топ-30, тоже в New Balance повторил свой лучший результат на «Шлеме».
Победитель Карлоса Алькараса Ботик ван де Зандшульп тоже в голубом – от независимого бренда The Indian Maharadja, одевающего многих нидерландских игроков.
Самопровозглашенный король коротких шортов Томаш Махач в Joma впервые дошел до второй недели «Шлема».
Анна Калинская была невероятно красива в нежно-голубом комплекте Alo из юбки и укороченного топа.
Также в коротких топах сыграли Айла Томлянович (Original Penguin),
Людмила Самсонова (у которой, судя по всему, истек контракт с K-Swiss)
и Дарья Сэвилл (Lululemon), после поражения в первом круге попрощавшаяся с инстаграмом.
Коллега Сэвилл по Lululemon Лейла Фернандес играла в симпатичном платье с юбкой в складку.
Марта Костюк в Wilson традиционно одна из самых хорошо одетых на турнире.
К ней присоединяется Пейтон Стернс в красивой полупрозрачной юбке, второй раз в сезоне обыгравшая на «Шлеме» Дарью Касаткину.
В желтом Head Нуну Боржес второй раз в сезоне и карьере дошел на «Шлеме» до 1/8 финала.
Эмма Наварро в историческом бренде Fila показывает востребованную ретро-эстетику,
а Брендон Накашима вообще косплеит Бьорна Борга.
Алексей Попырин в футболке модного бордового цвета обыграл Новака Джоковича и впервые вышел во вторую неделю «Шлема».
У другого итальянского heritage-бренда Ellesse дела с дизайном не очень – показывает парная специалистка Ена Шибахара, впервые прошедшая в основу одиночного «Шлема» (дошла до второго круга).
У Lacoste все стабильно: классический крой, классическая гамма, минимум украшательств, как на Новаке Джоковиче.
Даниил Медведев прекрасно свеж в белом и приятном голубом.
Григор Димитров за пределами корта немного сменил имидж: обзавелся очками и новыми волосами.
На корт он выходил в лимонно-желтом.
Эрика Андреева сменила великолепные уимблдонские шорты на светло-серую юбку,
а Жаклин Кристиан показала платье.
Asics и Lotto сделали для мужчин рифмующиеся бело-синие футболки (внимание: размер логотипа на неигровой кепке Алекса де Минаура),
Женщины Lotto, как Элиза Мертенс, играли в ягодной версии пиксельного топа,
женщины Asics, как Жасмин Паолини, – в пастельном.
Анастасия Павлюченкова, последнее время выступавшая без спонсора, на US Open сыграла в модном нью-йоркском бренде с говорящим названием Sporty & Rich, исповедующем пресловутый стиль «старых денег».
Наряды «Уимблдона»: топы-свитера, немного коротких шортов и свадебное платье
Фото: instagram.com/usopen; Gettyimages.ru/Mike Stobe, Matthew Stockman, Sarah Stier, Craig Barritt, Al Bello, Jamie Squire, Luke Hales
Очень скучная одежда на всех в этот раз. Дизайнерский эксперимент Осаки совершенно не удался, она такая Серена 2.0.
А топ юбку от Адидаса гораздо круче Саккари показала Младенович) как будто специально для неё сделан
Пегуле так "постепенно понравилось", что больше такой наряд она не надевает. Аутфит Калинской топчик
Эрика Андреева очень хорошо выглядела в Lacoste с жемчужными сережками, ей идет их стиль.
Кудерметова в Армани всегда уникальна и здесь вроде был симпатичный наряд.
Ну и Калинская топ.
В общем понравились почти все у кого не найк или адидас
Костюк обычно еще хорошо выглядит в Уилсон